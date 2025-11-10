Sigfrido Ranucci smentisce la discesa in politica | Io candidato col M5S? A fatica riesco a fare il mio mestiere
Ospite a Un Giorno da Pecora su Radio1 Rai, il giornalista e conduttore di Report Sigfrido Ranucci ha rigettato le voci che lo indicavano come candidato con il Movimento 5 Stelle: «È una grande cazzata. Se me l’hanno chiesto non te lo dico, non mi sento adeguato per fare politica, che per me è una cosa estremamente seria, soprattutto con una legge elettorale come questa. A fatica riesco a fare il mio mestiere ». A Ranucci è poi stata chiesta la sua opinione sulla questione delle dimissioni del Garante della Privacy. Le dimissioni del Garante della Privacy. Dopo il caso Report e la multa inflitta alla Rai, i leader dell’opposizione, su tutti Elly Schlein, hanno chiesto «un segnale forte di discontinuità ». 🔗 Leggi su Open.online
