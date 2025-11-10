Siena terra di centenari Terza provincia italiana sono ben sessantatré ogni 100mila abitanti
Siena, 10 novembre 2025 – In un’Italia che invecchia rapidamente e fa i conti con un crollo demografico senza precedenti, Siena emerge come una delle capitali della longevità. Secondo i più recenti dati Istat (vedi il Report ’I centenari in Italia’ pubblicato il 9 novembre 2025) al 1° gennaio 2025 i centenari residenti in Italia sono 23.548, oltre duemila in più rispetto all’anno precedente, e l’83% di loro è donna. Ma è nel dettaglio territoriale che spicca il primato senese: la provincia toscana, come riporta ’’, si colloca tra le prime in Italia per tasso di ultracentenari, con 63,5 centenari ogni 100mila abitanti, subito dietro Isernia e Nuoro. 🔗 Leggi su Lanazione.it
