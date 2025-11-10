Si sveglia per rumori in giardino e viene picchiato da un ladro | 76enne in ospedale indagano i carabinieri

Fanpage.it | 10 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un 76enne è stato aggredito nelle prime ore dell'8 novembre nel cortile di casa a Caino (Brescia). A picchiarlo e farlo cadere a terra sarebbe stato un ladro, poi fuggito senza rubare nulla. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

sveglia rumori giardino vieneSi sveglia per rumori in giardino e viene picchiato da un ladro: 76enne in ospedale, indagano i carabinieri - Un 76enne è stato aggredito nelle prime ore dell’8 novembre nel cortile di casa a Caino (Brescia). Da fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Sveglia Rumori Giardino Viene