Si sveglia per rumori in giardino e viene picchiato da un ladro | 76enne in ospedale indagano i carabinieri
Un 76enne è stato aggredito nelle prime ore dell'8 novembre nel cortile di casa a Caino (Brescia). A picchiarlo e farlo cadere a terra sarebbe stato un ladro, poi fuggito senza rubare nulla. 🔗 Leggi su Fanpage.it
