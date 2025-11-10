Si schianta contro un muro con la Ferrari | gravissimo il giocatore di basket Matteo Bettanti
Incidente stradale a Vigevano (Pavia): il 21enne Matteo Bettanti, giocatore di basket, è finito con la Ferrari che guidava contro un muro di un negozio. È ricoverato in gravissime condizioni. 🔗 Leggi su Fanpage.it
