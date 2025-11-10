Si è ancora la stagione della blusa con i volant

Un capo di alta classe, che si abbina veramente a tutto e che è perfetto per fare lo switch da outfit per l’ufficio ad outfit per la sera. La blusa con volant è un capo chic ed elegante, ma abbastanza sobrio da adattarsi a tutto, anche ai look da cerimonia. E la stagione è perfetta per renderle dei sottogiacca eleganti e comodi per l’ufficio, ma anche con tailleur con gonna e gilet, un altro must have della stagione. Perché questo è il periodo perfetto per indossare la blusa con volant?. Questo capo è perfettamente modulabile sotto tantissimi aspetti. In primis, per quanto riguarda il colore: nonostante il bianco e il panna siano nuance intramontabili, da non perdere anche in colori autunnali come verde bosco, ruggine, e tutte le sfumature del marrone. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Si, è ancora la stagione della blusa con i volant

