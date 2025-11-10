Si chiudono le tende di Martinelli la tappezzeria più antica d’Italia

Pisa, 10 novembre 2025 – Nel 1723, a Versailles il giovane Luigi XV prende in mano il trono borbonico, chiudendo la stagione della Reggenza dopo i 72 anni di regno del “Re Sole”. Oltreoceano la tratta degli schiavi è ormai una routine e i coloni continuano a scontrarsi con le popolazioni native. In Toscana si celebra la salita al potere di Gian Gastone, ultimo granduca dei Medici, con la sensazione che un’epoca stesse finendo. E in mezzo a tutto questo rumore di regni, commerci e guerre, in una bella via del centro di Pisa che offre lo scorcio sul palazzo della Carovana, il mastro paratore Pietro Martinelli alza la serranda della sua nuova attività. 🔗 Leggi su Lanazione.it

