VOBARNO (Brescia) Era stato sottoposto alla misura di avvicinamento alla ex moglie e obbligato a indossare il braccialetto elettronico, ma anziché rassegnarsi e rispettare le disposizioni impartite dall’autorità giudiziaria, l’uomo ha violato la distanza minima di sicurezza che gli era stata imposta. Stavolta però il dispositivo antiviolenza ha funzionato: quando il marito manesco ha oltrepassato il limite, avvicinandosi troppo, per l’ennesima volta, alla ex, è scattato l’allarme sonoro e i carabinieri si sono precipitati ad arrestarlo. Così ora è in carcere. È successo nelle scorse ore a Vobarno. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Si avvicina alla moglie, il braccialetto suona: arrestato