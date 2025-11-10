Shutdownin corso votazione al Senato
3.44 Al Senato Usa è in corso una votazione decisiva per porre fine allo shutdown, il blocco dei servizi federali causato dalla mancanza di copertura finanziaria Otto senatori democratici hanno rotto la linea di partito votando a favore, mostrando una volontà bipartisan di sbloccare la situazione. Se confermati, i voti permetteranno il passaggio del testo alla Camera e poi l'approvazione definitiva del presidente Trump. La proposta prevede il finanziamento del governo fino a fine gennaio 2026 e un pacchetto di leggi di spesa essenziali. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Altre letture consigliate
I senatori democratici hanno ridimensionato le loro richieste per porre fine allo shutdown in corso, chiedendo una proroga di un anno dei sussidi ObamaCare in scadenza a fine novembre. I repubblicani bocciano la proposta. Lo shutdown va avanti ormai da 3 - X Vai su X
Ascolta qui Macro, il podcast de Il Sole 24 Ore con le notizie a impatto globale raccontate dai nostri giornalisti: https://linktr.ee/levocidelsole24ore Lo shutdown in corso da un mese a Washington è il risultato di un duro braccio di ferro politico: da una parte, il pr - facebook.com Vai su Facebook
Usa, fallito ennesimo voto al Senato contro lo shutdown - È fallito al Senato Usa l’ennesimo voto per prorogare di sette settimane i finanziamenti al governo, con l’obiettivo di revocare lo shutdown, giunto al suo terzo giorno. Riporta tg24.sky.it
Fallito l’ennesimo voto al Senato Usa contro lo shutdown - Fumata nera al Senato Usa nell’ennesimo voto per prorogare di sette settimane i finanziamenti al governo, revocando lo shutdown, giunto al suo terzo giorno. Riporta ilsole24ore.com