Shutdownin corso votazione al Senato

3.44 Al Senato Usa è in corso una votazione decisiva per porre fine allo shutdown, il blocco dei servizi federali causato dalla mancanza di copertura finanziaria Otto senatori democratici hanno rotto la linea di partito votando a favore, mostrando una volontà bipartisan di sbloccare la situazione. Se confermati, i voti permetteranno il passaggio del testo alla Camera e poi l'approvazione definitiva del presidente Trump. La proposta prevede il finanziamento del governo fino a fine gennaio 2026 e un pacchetto di leggi di spesa essenziali.