Shutdown Usa trovato l?accordo al Senato | finanziato il governo fino al 30 gennaio
E' stato raggiunto un accordo bipartisan al Senato per finanziare il governo federale fino al 30 gennaio e mettere fine allo shutdown. Lo riferisce la Cnn citando fonti informate. In base. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
