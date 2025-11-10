Shutdown Usa trovato l?accordo al Senato | finanziato il governo fino al 30 gennaio

Ilmessaggero.it | 10 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

E' stato raggiunto un accordo bipartisan al Senato per finanziare il governo federale fino al 30 gennaio e mettere fine allo shutdown. Lo riferisce la Cnn citando fonti informate. In base. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

shutdown usa trovato laccordo al senato finanziato il governo fino al 30 gennaio

© Ilmessaggero.it - Shutdown Usa, trovato l?accordo al Senato: finanziato il governo fino al 30 gennaio

News recenti che potrebbero piacerti

shutdown usa trovato laccordoShutdown Usa, trovato l’accordo al Senato: finanziato il governo fino al 30 gennaio - E' stato raggiunto un accordo bipartisan al Senato per finanziare il governo federale fino al 30 gennaio e mettere fine allo shutdown. Segnala msn.com

SHUTDOWN USA/ “I dem non si fidano di Trump (che perde il 4%) ma alla fine un accordo andrà trovato” - Negli USA blocco record delle attività amministrative: stipendi non pagati e aeroporti nel caos. Lo riporta ilsussidiario.net

shutdown usa trovato laccordoUsa, Senato verso il voto decisivo: lo shutdown potrebbe finire oggi - È un momento di elevatissima tensione a Washington, con il Senato americano che si appresta a votare nelle prossime ore un accordo di natura bipartisan, ... Scrive thesocialpost.it

Cerca Video su questo argomento: Shutdown Usa Trovato Laccordo