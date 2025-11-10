Shutdown raggiunto accordo bipartisan
1.18 E' stato raggiunto un accordo bipartisan al Senato per finanziare il governo federale fino al 30 gennaio e mettere fine allo shutdown.Lo riferisce la Cnn. In base all'intesa, il voto sull'Obama care è stato scorporato e avverrà a dicembre.L'accordo raggiuntoal Senato prevede anche una misura alla quale i democratici tenevano particolarmente: la riassunzione dei dipendenti federali licenziati durante lo shutdown.E stabilisce, inoltre, che gli impiegati in congedo forzato ricevano una retribuzione retroattiva. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
