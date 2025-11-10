Shield si riforma nel fumetto marvel del 2026

Il ritorno di SHIELD nel universo Marvel segna una svolta significativa dopo quasi un decennio di assenza. Per anni, questa organizzazione ha rappresentato il collegamento tra supereroi, governi e crisi globali, incarnando il modello di ordine in un contesto di minacce internazionali di ogni genere. Recentemente, viene annunciata la sua ricostituzione, portando con sé nuove dinamiche e potenziali sviluppi in vista delle prossime grandi avventure Marvel. il rilancio ufficiale di SHIELD nel Marvel Universe. ripresa della missione in captain america #6. Il ritorno di SHIELD avviene nell’albo Captain America #6, scritto da Chip Zdarsky con illustrazioni di Valerio Schiti, Delio Diaz e Frank Alpizar. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Shield si riforma nel fumetto marvel del 2026

Argomenti simili trattati di recente

Report. . La riforma del premierato va nella stessa direzione del Project 2025? Grande preoccupazione viene espressa da costituzionalisti e giuristi anche per la riforma della giustizia approvata qualche settimana fa. Introduce la separazione delle carriere tra - facebook.com Vai su Facebook

In tv la "magia" della Marvel è nata con Agents of Shield - Gli Agents of Shield regalano un'avventura senza tempo con storie divertenti e appassionanti Oggi conosciamo fin troppo bene ... Secondo ilgiornale.it

Marvel vs Capcom: la raccolta dei videogame e lo specialissimo fumetto da collezione - Heroes vs Street Fighter, Marvel vs Capcom e Marvel vs Capcom 2, è ... Segnala mangaforever.net