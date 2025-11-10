Sharon Verzeni il principale sospettato ritratta | Non l’ho uccisa sono solo passato di lì

"Mi è presa la paranoia di aver visto qualcosa che non dovevo, così mi sono liberato dei vestiti e del coltello", ha sostenuto il 31enne, chiarendo ancora una volta di non essere l'autore dell'accoltellamento mortale ai danni della donna. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Sharon Verzeni, il principale sospettato ritratta: "Non l'ho uccisa, sono solo passato di lì"

