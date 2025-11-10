Tempo di lettura: 3 minuti In occasione della settimana di #ioleggoperché, il Museo Campano di Capua torna a trasformarsi in uno spazio vivo di parole, storie e immaginazione per i più giovani. Protagoniste le Scuole, con gli istituti comprensivi E. Fieramosca – G. Martucci (dirigente Antonella Spadaccio) e Pier delle Vigne (dirigente Ida Colandrea), partner del Patto per la Lettura di Capua. Gli studenti parteciperanno con laboratori, percorsi di lettura e incontri su misura, costruendo una rete di collaborazione tra istituzioni, docenti, studenti e famiglie per promuovere la lettura come esperienza condivisa e libera. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Settimana di #ioleggoperché, tanti eventi al Museo Campano di Capua