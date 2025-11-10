Serie C Arezzo fermato a Perugia e scavalcato in testa Ancora un ko per il Livorno
Perugia – Arezzo 0-0 PERUGIA: Gemello; Calapai, Riccardi, Angella, Tozzuolo; Tumbarello (15?st Giunti), Bartolomei (32?st Torrasi), Megelaitis; Manzari; Montevago, Kanoute (15?st Bacchin). A disposizione: Moro, Vinti, Yabre, Joeselito, Terrnava, Ogunseye, Giardino, Rondolini, Giraudo. All: Tedesco. AREZZO: Venturi; De Col, Gilli, Gigli, Righetti; Mawuli, Guccione (1?st Iaccarino), Chierico; Pattarello, Cianci (22?st Varela), 21 Tavernelli. A disposizione: Trombini, Galli, Tito, Meli, Chiosa, Arena, Perrotta, Ferrara. All: Bucchi. ARBITRO: De Angeli di Milano NOTE: spettatori presenti 4mila circa. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
1984-85. SERIE B. CESENA-AREZZO=1-2. Reti di TOVALIERI e NERI, SANGUIN per il CESENA. Nella foto : RAMPULLA, PELLICANO', COLANTUONO e RAGGI. #amarantomuseostoriadellarezzocalcio #usarezzo1923 #ArezzoCalcio #SSArezzo #SerieB #c - facebook.com Vai su Facebook
Attiva la prevendita per i biglietti per la seconda gara di Coppa Italia Serie C Sky Wifi -, in programma allo Stadio Comunale “Città di Arezzo” mercoledì , alle ore :. Info biglietti - X Vai su X
Calcio serie C, Perugia - Arezzo: la diretta della partita - Scocca l'ora del Derby dell'Etruria, che sarà interdetto ai tifosi ospiti. Si legge su perugiatoday.it
Calcio serie C, Perugia - Arezzo: confermato il divieto di trasferta per i tifosi ospiti - L'ingresso al Curi pertanto sarà limitato soltanto ai non residenti nella provincia di Arezzo ... Da perugiatoday.it
Calcio serie C, per il Grifo c'è il derby con l'Arezzo. Tedesco ribadisce: "E' l'avversario giusto" - Il tecnico carica l'ambiente alla vigilia: "Venticinque punti di differenza non ci stanno, dobbiamo far valere il fattore campo". Riporta today.it