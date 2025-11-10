Serie B risultati dodicesima giornata | il Monza vince e sale in testa

Milano, 9 novembre 2025 – La dodicesima giornata di Serie BKT si chiude con il sorpasso in vetta alla classifica: il Monza di Paolo Bianco supera il Pescara in trasferta e spodesta il Modena sul gradino più alto del podio, decidono le reti di Keita Baldé e Colpani. All'ultima sosta nazionali dell'anno, quindi, è il Monza a guardare tutti dall'alto, con un punto in più del Modena e tre in più del Cesena, che oggi ha fatto il suo dovere contro l'Avellino. Tris degli uomini di Mignani nel segno di Ciervo, Shpendi e Blesa: questa vittoria vale il terzo posto in classifica in solitaria, dopo il pareggio di ieri del Frosinone contro il Modena. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Serie B, risultati dodicesima giornata: il Monza vince e sale in testa

