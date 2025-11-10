Serie B Redel Reggio Calabria incassa la prima sconfitta in casa contro Svincolati Milazzo
La reazione dell’ultimo periodo non basta alla Redel Reggio Calabria che incassa la prima sconfitta interna stagionale. Il 66 tra primo e (inizio) secondo quarto del Milazzo crea un solco inarrivabile per i neroarancio che a 3:35 dalla fine erano riusciti a riportarsi sul -4 (63-67).Dopo. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
