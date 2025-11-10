Serie B Redel Reggio Calabria incassa la prima sconfitta in casa contro Svincolati Milazzo

Reggiotoday.it | 10 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La reazione dell’ultimo periodo non basta alla Redel Reggio Calabria che incassa la prima sconfitta interna stagionale. Il 66 tra primo e (inizio) secondo quarto del Milazzo crea un solco inarrivabile per i neroarancio che a 3:35 dalla fine erano riusciti a riportarsi sul -4 (63-67).Dopo. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

serie b redel reggioSerie B, Redel Reggio Calabria incassa la prima sconfitta in casa contro Svincolati Milazzo - La reazione dell’ultimo periodo non basta alla Redel Reggio Calabria che incassa la prima sconfitta interna stagionale. Riporta reggiotoday.it

serie b redel reggioSerie B - Redel Reggio Calabria, domenica c’è Milazzo. Cadeo: “Finalmente si torna a casa” - Dopo la sosta del campionato, la Redel Reggio Calabria torna in campo tra le mura amiche del PalaCalafiore. Secondo pianetabasket.com

serie b redel reggioSerie B - Redel Reggio Calabria, in arrivo gli Svincolati Milazzo - Osservato il turno di riposo previsto dal calendario, la Redel Reggio Calabria ritorna sul parquet di fronte ai propri tifosi, con la voglia di ritrovare il successo dopo il finale beffardo in terra. pianetabasket.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Serie B Redel Reggio