Serie animata di Batman disponibile su Prime Video
la nuova serie animata di batman: un mix di azione e umorismo. Per gli appassionati del #CavaliereOscuro arriva su Prime Video una produzione innovativa che rivisita il personaggio di Batman sotto una luce inedita: Bat-Fam. Questa serie animata rappresenta il sequel di Merry Little Batman (2023) e mette in scena un Batman più umano, alle prese con la vita familiare affiancato da un’intera Bat-Family piena di nuove personalità e avventure.. caratteristiche e contenuti della serie animata. una narrazione originale con focus sulla paternità. La nuova serie di Batman si distingue per il suo approccio innovativo, offrendo una prospettiva più intima e rilassata sulla vita dell’eroe di Gotham. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
