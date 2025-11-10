Serie A Rudy Voeller ‘vota’ Roma | Quest’anno tutto è possibile

Per la Roma “quest’anno tutto è possibile”. Ne è convinto l’ex attaccante giallorosso e attuale direttore sportivo della nazionale tedesca, Rudi Voeller. Il ‘tedesco volante’ ha seguito alcune partite e si è detto impressionato dalla Roma di Gasperini, attualmente prima in classifica insieme all’Inter. “L’ho vista poche volte. Ma devo essere sincero, ho visto la partita con il Milan. È stata nettamente superiore, ha fatto veramente una grande partita. Peccato che hanno perso, ma sicuramente farà un grande campionato”, ha dichiarato Voeller in un’intervista a LaPresse in occasione della serata di gala della stampa sportiva tedesca (Deutscher SportpresseBall), all’Opera di Francoforte. 🔗 Leggi su Lapresse.it

