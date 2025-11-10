Serie A Rudy Voeller ‘vota’ Roma | Quest’anno tutto è possibile
Per la Roma “quest’anno tutto è possibile”. Ne è convinto l’ex attaccante giallorosso e attuale direttore sportivo della nazionale tedesca, Rudi Voeller. Il ‘tedesco volante’ ha seguito alcune partite e si è detto impressionato dalla Roma di Gasperini, attualmente prima in classifica insieme all’Inter. “L’ho vista poche volte. Ma devo essere sincero, ho visto la partita con il Milan. È stata nettamente superiore, ha fatto veramente una grande partita. Peccato che hanno perso, ma sicuramente farà un grande campionato”, ha dichiarato Voeller in un’intervista a LaPresse in occasione della serata di gala della stampa sportiva tedesca (Deutscher SportpresseBall), all’Opera di Francoforte. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
THE RAINMAKER Nuova serie tratta dal romanzo di John Grishman. La storia segue Rudy Baylor, un neolaureato in legge che si ritrova subito immerso in una battaglia giudiziaria più grande di lui: un caso di corruzione e ingiustizia che metterà alla prova i su - facebook.com Vai su Facebook