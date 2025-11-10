Serie A risultati settima giornata | Virtus e Brescia continuano a correre in testa

Sport.quotidiano.net | 10 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bologna, 9 novembre 2025 – In attesa che Trieste e Tortona recuperino l’ultimo match del sesto turno – disputato questa settimana –, è andata in archivio anche la settima giornata del campionato di Serie A di basket, che si è chiusa con Brescia e Virtus in testa a braccetto. La Germani ha travolto la Pallacanestro Trieste con un eloquente 98-75, ispirato dalle prove individuali maiuscole di Amedeo Della Valle (25 punti), Demetre Rivers (20 punti), Nikola Ivanovic (17 punti e 9 assist) e Jason Burnell (12 punti e 15 rimbalzi). Superato un avvio un po’ titubante, i lombardi hanno preso in mano le redini del match chiudendo a +6 un primo quarto da 32 punti segnati e non si sono più voltati indietro. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

serie a risultati settima giornata virtus e brescia continuano a correre in testa

© Sport.quotidiano.net - Serie A, risultati settima giornata: Virtus e Brescia continuano a correre in testa

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

serie risultati settima giornataRISULTATI SERIE B, CLASSIFICA/ Il Cesena domina, ora Monza! Diretta gol live score (oggi 9 novembre 2025) - Risultati Serie B, classifica: ecco Cesena Avellino e Pescara Monza, i due posticipi della dodicesima giornata, in campo domenica 9 novembre. Secondo ilsussidiario.net

serie risultati settima giornataSerie B Interregionale - 7a giornata 25-26: calendario, risultati sabato, classifiche -  Siamo alla settima giornata della stagione regolare, spalmata su due giorni ... Si legge su m.pianetabasket.com

Serie B Interregionale - 7a giornata 25-26: calendario, risultati, classifiche -  Siamo alla settima giornata della stagione regolare, spalmata su due giorni ... Lo riporta pianetabasket.com

Cerca Video su questo argomento: Serie Risultati Settima Giornata