Bologna, 9 novembre 2025 – In attesa che Trieste e Tortona recuperino l’ultimo match del sesto turno – disputato questa settimana –, è andata in archivio anche la settima giornata del campionato di Serie A di basket, che si è chiusa con Brescia e Virtus in testa a braccetto. La Germani ha travolto la Pallacanestro Trieste con un eloquente 98-75, ispirato dalle prove individuali maiuscole di Amedeo Della Valle (25 punti), Demetre Rivers (20 punti), Nikola Ivanovic (17 punti e 9 assist) e Jason Burnell (12 punti e 15 rimbalzi). Superato un avvio un po’ titubante, i lombardi hanno preso in mano le redini del match chiudendo a +6 un primo quarto da 32 punti segnati e non si sono più voltati indietro. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Serie A, risultati settima giornata: Virtus e Brescia continuano a correre in testa