Serie A Napoli Basket | Mitrou-Long da applausi sbancata Trento

Tempo di lettura: < 1 minuto Domenica da applausi per il Napoli Basket che vince a Trento 87-93 offrendo una prestazione sontuosa, la giusta risposta dopo il doppio ko con Tortona e Trapani. Mattatore del match Mitrou-Long, autore di ben 24 punti e top scorer della partita ma sono stati in tanti gli azzurri ad andare in doppia cifra. Napoli avanti di 5 già al termine della prima frazione (15-20), un trend positivo confermato anche all’intervallo (39-41). La squadra di coach Magro, poi, compie l’allungo decisivo nel terzo quarto con un importante +6 (63-69). Grande equilibrio nel finale quando il Napoli è bravo a gestire i possessi decisivi portando a casa la vittoria sull’87-93. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

