Serie A Femminile colpo del Genoa | Bargi decide nel finale contro il Parma! Vittorie anche di Lazio e Como Il quadro dopo la quinta giornata

Serie A Femminile, colpo del Genoa: le ossoblù trovano tre punti d’oro all’88’ e scavalcano le emiliane. Il quadro della 5a giornata Si chiude con un successo pesantissimo per il Genoa la quinta giornata di Serie A Femminile. Le rossoblù superano il Parma per 1-0 grazie a una rete decisiva firmata da Bargi all’88’, che . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Serie A Femminile, colpo del Genoa: Bargi decide nel finale contro il Parma! Vittorie anche di Lazio e Como. Il quadro dopo la quinta giornata

Serie A Femminile che riprenderà il prossimo 13 dicembre: ora spazio al mondiale con il Cmb che prepara il ritorno in campo tra un mese

