Serena Iansiti | In Ricciardi è arrivato il momento di Livia Il cinema italiano? Va salvato

Il finale di Màkari 4, l'amicizia con Enrico Ianniello, la spinosa questione tax credit. Mezz'ora di intervista con l'attrice. Nonostante siano state girate in due momenti molto diversi, la quarta stagione di Màkari e la terza de Il Commissario Ricciardi si danno il cambio a distanza ravvicinata. La fiction con Claudio Gioè ha chiuso i battenti, mentre quella con Lino Guanciale è appena tornata. A fare da raccordo tra le due, l'attrice Serena Iansiti, che in entrambe le serie si ritrova ad interpretare "l'altra donna". Tanto che, una volta intervistata in occasione della presentazione di Ricciardi 3, la ricontattiamo per approfondire il discorso al telefono. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

