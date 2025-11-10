I Baschi verdi del Gruppo pronto impiego, attraverso un’analisi sulla distribuzione e vendita di giocattoli a Palermo e grazie anche al costante monitoraggio dei profili social degli operatori del settore, hanno individuato sette negozi che disponevano anche di Labubu che per prezzi praticati, fattura e packaging dei prodotti destavano particolari sospetti circa la loro originalità e provenienza (di cui 3.000 presso un negozio di giocattoli all’interno di un noto centro commerciale palermitano) e che sono risultati effettivamente contraffatti. I peluche, originariamente disegnati da un artista di Hong Kong e venduti in tutto il mondo dal colosso nella produzione e vendita di giocattoli Pop Mart, sono diventati in poco tempo una vera e propria tendenza, creando una corsa all’acquisto dopo essere stati indossati sui social da star internazionali della musica e del cinema. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

Sequestrati 10mila Labubu falsi a Palermo per un valore di 500mila euro