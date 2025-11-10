Senza Rotelle successo al Novi Sad per l' evento che insegna ai bambini a pedalare in autonomia
Il Parco Novi Sad si è trasformato ieri in una grande palestra a cielo aperto dedicata alle due ruote, ospitando la prima edizione di "Senza Rotelle", l'iniziativa che insegna a bambine e bambini a pedalare in autonomia.Promosso da Genitori ECOattivi e FIAB Modena, in collaborazione con. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
