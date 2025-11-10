Sensibilità al glutine uno studio riesamina le evidenze sul tema e mostra che in molti casi la fonte dei sintomi va cercata altrove
Ma questo non significa che non esista, ribadiscono gli esperti, suggerendo strategie per gestirla al meglio. 🔗 Leggi su Wired.it
Celiachia o sensibilità al glutine non celiaca? Non sono la stessa cosa. La celiachia è una malattia autoimmune: il sistema immunitario reagisce in modo anomalo al glutine, una proteina presente in frumento, orzo e segale, provocando un'infiammazione cr