Sei single? | la risposta di Alcaraz fa ridere tutta la sala

Durante la conferenza a Torino, Elena Vesnina (ex numero 1 del mondo in doppio, oggi commentatrice per una tv russa) chiede a Carlos Alcaraz se una ragazza gli ha rubato il cuore, lui prima non capisce, poi risponde imbarazzato: “No no, sono libero”, causando le risate dei giornalisti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - "Sei single?": la risposta di Alcaraz fa ridere tutta la sala

Approfondisci con queste news

Ma no! Non ho nessun fidanzato, sono single ma non morta”. Questa la risposta diretta di Belen Rodriguez a chi la vedeva già impegnata sentimentalmente dopo alcune foto che la ritraevano in compagnia di Kemal, un chirurgo con cui è stata paparazzata. Le - facebook.com Vai su Facebook

Sinner, la risposta elegante alle polemiche: "I campi non li facciamo io e Alcaraz..." - Hanno fatto parecchio rumore le parole di Zverev sui campi realizzati tutti uguali apposta per favorire Sinner e Alcaraz. Secondo corrieredellosport.it

Alcaraz a Sinner: "Carina questa racchetta d'oro". La risposta di Jannik fa ridere tutti - Jannik Sinner ha sconfitto in due comodi set Carlos Alcaraz e si è laureato campione del Six Kings Slam per il secondo anno consecutivo. Scrive corrieredellosport.it