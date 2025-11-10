Se vuoi sparare senza freni puoi farlo | la denuncia dei militari israeliani sulle atrocità commesse a Gaza

Today.it | 10 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le tutele per i diritti umani e i vincoli legali dovrebbero valere anche nei conflitti. Ma non si può dire lo stesso se si volge lo sguardo a Gaza, dove qualsiasi "legge della guerra" è saltata sin dall'inizio della risposta israeliana al 7 ottobre 2023. Questa volta sono gli stessi militari. 🔗 Leggi su Today.it

vuoi sparare senza freniSoldati Idf, 'a Gaza saltate regole, puoi sparare senza freni' - "Se vuoi sparare senza freni, puoi farlo", afferma Daniel, comandante di un'unità di carri armati delle Idf. Si legge su ansa.it

