Se parli… Garlasco minacce di morte | il biglietto letto in diretta
«L’è mei che te sta ciu». Un messaggio breve, ma dal tono inequivocabile: “è meglio che stai zitto”. Parole che evocano una minaccia e che hanno scosso l’ambiente legale già teso intorno al caso Garlasco. Il biglietto, accompagnato da una croce tracciata a penna, è stato mostrato in diretta televisiva durante la puntata di Mattino 5, la trasmissione di Canale 5 condotta da Federica Panicucci e Francesco Vecchi. Il clima attorno all’inchiesta, che dopo anni continua a produrre tensioni e sviluppi inaspettati, si è fatto ancora più pesante e proprio oggi, come detto, è stato mostrato il biglietto con minacce di morte a uno dei protagonisti del caso Garlasco, che vede nuovamente indagato Andrea Sempio, uno dei migliori amici di Marco Poggi, fratello della vittima, già finito oggetto di indagine tra il 2016 e il 2017. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Argomenti simili trattati di recente
MattinaRai1. . A #Storieitaliane parla Francesco Marchetto, l’ex Maresciallo dei Carabinieri che si è occupato delle prime indagini di Garlasco. - facebook.com Vai su Facebook
garlasco - Search - X Vai su X
Minaccia di morte la ex: “Ti faccio fuori come la ragazza uccisa con 37 coltellate” - Siena, 23 ottobre 2025 – Lui vive in un comune della Valdichiana aretina, lei in un paese del sud senese. Lo riporta lanazione.it
Minacce di morte: "Basta un attimo per farti fuori" - E’ questa l’ultima minaccia di morte ricevuta sui social dall’europarlamentare ... Segnala lanazione.it
Caso Garlasco, attesa per le perizie: il nodo dell'ora della morte. Ipotesi omicidio in più fasi - Torna il giallo, ancora a tinte fosche, ora sotto la lente torna l'ora: quando è scoccato il momento esatto in cui è morta Chiara Poggi, assassinata in modo brutale in casa a Garlasco il 13 agosto del ... Lo riporta rainews.it