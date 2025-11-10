Se parli… Garlasco minacce di morte | il biglietto letto in diretta

«L’è mei che te sta ciu». Un messaggio breve, ma dal tono inequivocabile: “è meglio che stai zitto”. Parole che evocano una minaccia e che hanno scosso l’ambiente legale già teso intorno al caso Garlasco. Il biglietto, accompagnato da una croce tracciata a penna, è stato mostrato in diretta televisiva durante la puntata di Mattino 5, la trasmissione di Canale 5 condotta da Federica Panicucci e Francesco Vecchi. Il clima attorno all’inchiesta, che dopo anni continua a produrre tensioni e sviluppi inaspettati, si è fatto ancora più pesante e proprio oggi, come detto, è stato mostrato il biglietto con minacce di morte a uno dei protagonisti del caso Garlasco, che vede nuovamente indagato Andrea Sempio, uno dei migliori amici di Marco Poggi, fratello della vittima, già finito oggetto di indagine tra il 2016 e il 2017. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it