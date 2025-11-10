Scovati nove cellulari e droga alla Dozza

Ancora tensioni dietro le sbarre della Dozza. Nel corso di alcune perquisizioni, infatti, sono stati trovati nove telefoni cellulari e circa seicento grammi di sostanza stupefacente, probabilmente hashish. Lo denuncia Francesco Borrelli, vice segretario regionale del Sappe. "È diventato consuetudine – affermano Giovanni Battista Durante, segretario generale aggiunto del Sappe, e Francesco Campobasso, segretario nazionale – il rinvenimento di telefoni cellulari all’interno delle carceri italiane. Riteniamo urgente schermare gli istituti penitenziari, in modo da renderli inutilizzabili. L’introduzione di uno specifico reato nel codice penale non ha sortito gli effetti deterrenti sperati". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Scovati nove cellulari e droga alla Dozza

Leggi anche questi approfondimenti

TeleRama. . TELERAMA NEWS EDIZIONE DELLE 7.30 DEL 8 NOVEMBRE 2025 - facebook.com Vai su Facebook

Scovati nove cellulari e droga alla Dozza - Nel corso di alcune perquisizioni, infatti, sono stati trovati nove telefoni ... Da msn.com

Telefoni e droga nel carcere della Dozza. Il Sappe: “Consuetudine, ora bisogna agire” - Bologna, 9 novembre 2025 – Nove cellulari e circa seicento grammi di sostanza stupefacente, probabilmente hashish, in carcere. Lo riporta msn.com

Cellulari e droga in cella. Chiuse le indagini: in 33 sotto inchiesta. Altri nove per i disordini - Sono state già chiuse le indagini sul traffico di cellulari e droga all’interno dei carcere della Dogaia. Riporta lanazione.it