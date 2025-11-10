Scontro tra treni in Slovacchia | 79 feriti

Lidentita.it | 10 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il premier Fico: "Fattore umano", respinte le dimissioni del ministro dei Trasporti L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

scontro tra treni in slovacchia 79 feriti

© Lidentita.it - Scontro tra treni in Slovacchia: 79 feriti

scontro treni slovacchia 79Scontro fra i treni in Slovacchia, 79 feriti - Svety Jur vicino a Bratislava, due treni si sono scontrati causando 79 feriti, tra cui tre ... ilmattino.it scrive

Media, scontro fra treni in Slovacchia - Lo ha detto il ministro dell'Interno Matus Sutaj Estok, all'agenzia Tasr, secondo quanto riporta la Dpa. Da ansa.it

Slovacchia, incidente ferroviario: scontro fra due treni

