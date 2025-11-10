Sconto contributi Inps 2025 | domanda fino al 31 dicembre 2025 per artigiani e commercianti

A partire dallo scorso 8 agosto e fino al 31 dicembre 2025, artigiani e commercianti possono presentare domanda dello sconto sui contributi Inps per una durata di tre anni. La misura è riservata ai nuovi iscritti alle Gestioni speciali della previdenza dei lavoratori autonomi. Il taglio dei contributi da versare è pari al 50 per cento. L’incentivo è stato introdotto dalla legge di Bilancio 2025 per rafforzare l’autoimprenditorialità. È utile ricordare che chi abbia già pagato i contributi in misura piena nei mesi di decorrenza della decontribuzione può richiedere la compensazione o il rimborso di quanto versato in eccedenza. 🔗 Leggi su Lettera43.it

