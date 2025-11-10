Scomparso Francesco Roncati | la famiglia teme per la sua salute ‘Aiutateci a trovarlo’
Sono ore di apprensione a Bologna per la scomparsa di Francesco Roncati, 47 anni, residente in città, di cui si sono perse le tracce da domenica 9 novembre. La famiglia ha sporto denuncia e chiunque abbia informazioni è invitato a contattare immediatamente le forze dell’ordine.Roncati, nato a. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Approfondisci con queste news
Gambolò in lutto per la morte di Francesco Marinone, scomparso all’età di 83 anni nel pomeriggio di domenica 9 novembre. - facebook.com Vai su Facebook