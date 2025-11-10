Una volta c’era Las Vegas. Adesso c’è una Las Vegas in ogni telefono. Il gioco online ha superato quello fisico. Ma se scommesse e slot machine vere o virtuali dilagano ovunque, a Ferrara non sfondano. Ancora una volta la nostra provincia, con 234.931.901,71 euro spesi nel 2024, è fanalino di coda nel gioco d’azzardo in regione, preceduta di poco da Forlì (238.862.298,04 euro). In cima alla classifica del nuovo report di Libera “Azzardomafie. Numeri, storie, affari del Paese tra gioco legale e gioco criminale”, ci sono Bologna dove si gioca di più con 1.043.991.329,15 euro, seguita da Modena con 509. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Scommesse, noi i più ’virtuosi’. Non gettiamo soldi nel gioco. Ma numeri in crescita nel Delta