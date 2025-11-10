Scommesse noi i più ’virtuosi’ Non gettiamo soldi nel gioco Ma numeri in crescita nel Delta
Una volta c’era Las Vegas. Adesso c’è una Las Vegas in ogni telefono. Il gioco online ha superato quello fisico. Ma se scommesse e slot machine vere o virtuali dilagano ovunque, a Ferrara non sfondano. Ancora una volta la nostra provincia, con 234.931.901,71 euro spesi nel 2024, è fanalino di coda nel gioco d’azzardo in regione, preceduta di poco da Forlì (238.862.298,04 euro). In cima alla classifica del nuovo report di Libera “Azzardomafie. Numeri, storie, affari del Paese tra gioco legale e gioco criminale”, ci sono Bologna dove si gioca di più con 1.043.991.329,15 euro, seguita da Modena con 509. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Momenti di paura ieri sera a #Salerno, in via Raffaele Mauri, quando due uomini hanno tentato una rapina in una sala scommesse. Un dipendente è stato sequestrato e minacciato con una pistola per costringerlo a consegnare l’incasso. Grazie alle segnalazi - facebook.com Vai su Facebook