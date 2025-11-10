Scolmatore | partite le operazioni di scavo della talpa
Sono partite le operazioni di scavo della galleria scolmatrice del torrente Bisagno a Genova, grazie a Dalia, la Tbm (Tunnel Boring Machine) arrivata nei mesi scorsi dalla Cina e assemblata all’interno della camera di lancio. Dopo la prima accensione della “talpa” meccanizzata – lunga 110 metri e. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
