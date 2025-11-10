Scivola durante una scalata a Berbenno e precipita per 300 metri | morto l'ingegnere Mauro Profaizer

Mauro Profaizer è morto nella tarda mattinata del 9 novembre in seguito a un incidente in montagna a Berbenno (Bergamo). Il 57enne stava scalando una delle cime nella zona del Pizzo Bello quando, forse a causa del ghiaccio, è scivolato precipitando in un canalone per 300 metri. 🔗 Leggi su Fanpage.it