Scivola durante una scalata a Berbenno e precipita per 300 metri | morto l'ingegnere Mauro Profaizer

Fanpage.it | 10 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mauro Profaizer è morto nella tarda mattinata del 9 novembre in seguito a un incidente in montagna a Berbenno (Bergamo). Il 57enne stava scalando una delle cime nella zona del Pizzo Bello quando, forse a causa del ghiaccio, è scivolato precipitando in un canalone per 300 metri. 🔗 Leggi su Fanpage.it

