Sciopero generale della Cgil da Latina la prima assemblea generale dei dipendenti comunali

Latinatoday.it | 10 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Cgil Fp e il suo segretario Vittorio Simeone, aprono dal Comune di Latina una campagna di assemblee e mobilitazione che attraverserà tutto il territorio per "denunciare la politica nazionale che mortifica il lavoro pubblico, i rinnovi contrattuali insufficienti e la situazione di profondo. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

sciopero generale cgil latinaCgil annuncia lo sciopero generale il 12 dicembre. Landini: 'Manovra sbagliata, non aumenta i salari' - L'assemblea dei delegati della Cgil ieri ha deciso lo stop contro la legge di bilancio. Scrive ansa.it

sciopero generale cgil latinaLa Cgil annuncia un nuovo sciopero generale: la reazione di Landini alle parole di Meloni e Salvini - Landini difende la protesta, Meloni e Salvini criticano la data, mentre il sindacato va avanti da solo. Riporta notizie.it

sciopero generale cgil latinaSciopero generale nazionale il 12 dicembre, la Cgil proclama protesta contro la Manovra del governo Meloni - La Cgil proclama lo sciopero generale nazionale venerdì 12 dicembre contro la manovra del governo Meloni. Si legge su fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Sciopero Generale Cgil Latina