Sciopero generale della Cgil da Latina la prima assemblea generale dei dipendenti comunali
La Cgil Fp e il suo segretario Vittorio Simeone, aprono dal Comune di Latina una campagna di assemblee e mobilitazione che attraverserà tutto il territorio per "denunciare la politica nazionale che mortifica il lavoro pubblico, i rinnovi contrattuali insufficienti e la situazione di profondo. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
Continua lo scontro tra maggioranza e opposizione sulla nuova manovra. Tra i motivi del contendere si aggiunge la questione della patrimoniale. Intanto il segretario della CGIL Landini lancia lo sciopero generale contro la legge di bilancio per il 12 dicembre. - facebook.com Vai su Facebook
Cgil annuncia lo sciopero generale il 12 dicembre. Landini: 'Manovra sbagliata, non aumenta i salari' - L'assemblea dei delegati della Cgil ieri ha deciso lo stop contro la legge di bilancio. Scrive ansa.it
La Cgil annuncia un nuovo sciopero generale: la reazione di Landini alle parole di Meloni e Salvini - Landini difende la protesta, Meloni e Salvini criticano la data, mentre il sindacato va avanti da solo. Riporta notizie.it
Sciopero generale nazionale il 12 dicembre, la Cgil proclama protesta contro la Manovra del governo Meloni - La Cgil proclama lo sciopero generale nazionale venerdì 12 dicembre contro la manovra del governo Meloni. Si legge su fanpage.it