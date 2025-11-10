Sciopero 12 dicembre 2025 | chi si ferma e perché i sindacati sono spaccati Cgil in piazza da sola
Roma, 10 novembre 2025 - La Cgil torna in piazza e lo fa da sola. Il 12 dicembre sarà sciopero generale contro la legge di Bilancio del governo Meloni. Una mobilitazione nazionale che segna la rottura definitiva con la Uil, compagna di battaglie nelle ultime proteste, e il distacco dalla Cisl, impegnata su un fronte opposto, quello del “Patto della responsabilità”. I tre principali sindacati italiani, insomma, si ritrovano ancora una volta divisi, con tre piazze e tre linguaggi diversi per raccontare lo stesso Paese. Lo sciopero coinvolgerà anche appalti e servizi strumentali, con manifestazioni previste in tutte le città italiane. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Altre letture consigliate
La CGIL annuncia lo sciopero generale per il 12 dicembre. Che strano, proprio di venerdì! Dai Landini, per una volta rinuncia al weekend lungo e fallo di martedì, così vediamo quanti ci credono davvero. - facebook.com Vai su Facebook
Cgil, sciopero generale il 12 dicembre. Landini: "Manovra sbagliata, non aumenta i salari" - Leggi su Sky TG24 l'articolo Cgil, sciopero generale il 12 dicembre. Scrive tg24.sky.it
Cgil annuncia lo sciopero generale il 12 dicembre. Landini: 'Manovra sbagliata, non aumenta i salari' - L'assemblea dei delegati della Cgil ieri ha deciso lo stop contro la legge di bilancio. Secondo ansa.it
Scontro sulla legge di bilancio: la Cgil annuncia lo sciopero generale per il 12 dicembre, Meloni ironizza - Tensione tra Governo e sindacati sulla legge di bilancio: la Cgil proclama lo sciopero generale del 12 dicembre. Riporta notizie.it