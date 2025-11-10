Sciopero 12 dicembre 2025 | chi si ferma e perché i sindacati sono spaccati Cgil in piazza da sola

Roma, 10 novembre 2025 - La Cgil torna in piazza e lo fa da sola. Il 12 dicembre sarà sciopero generale contro la legge di Bilancio del governo Meloni. Una mobilitazione nazionale che segna la rottura definitiva con la Uil, compagna di battaglie nelle ultime proteste, e il distacco dalla Cisl, impegnata su un fronte opposto, quello del “Patto della responsabilità”. I tre principali sindacati italiani, insomma, si ritrovano ancora una volta divisi, con tre piazze e tre linguaggi diversi per raccontare lo stesso Paese. Lo sciopero coinvolgerà anche appalti e servizi strumentali, con manifestazioni previste in tutte le città italiane. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

