Schlein insegue Ranucci sul Garante della Privacy e fa autogol Meloni | Eletto da Pd e M5S forse potevano scegliere meglio
Sigfrido Ranucci attacca, la sinistra – Pd in testa – rilancia, ma alla fine a schiacciare è Giorgia Meloni. Ieri sera Report ha mandato in onda l’ennesimo servizio contro il Garante della Privacy, da quando l’Autorità ha avuto “l’ardire” di sanzionare la trasmissione per la divulgazione della telefonata tra l’ex ministro Gennaro Sangiuliano e la moglie Federica Corsini. E, puntuali, da sinistra sono ricominciate le richieste di dimissioni dell’intero collegio, le accuse di mancanza di terzietà, le richieste di chiarimento «urgente» al governo. Senonché, come ricordato dalla premier, a eleggere il Garante in carica è stato il governo giallo-rosso e, dunque, dire che «sia pressato dal governo di centrodestra mi sembra ridicolo». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
