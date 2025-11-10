Schillaci zittisce il bau bau delle sinistre | Più fondi alla sanità investiamo su assunzioni indennità e contratti flessibili

Più fondi alla sanità, un piano record di assunzioni, meno burocrazia e prevenzione. “Abbiamo rimesso la sanità al centro dell’agenda politica. Anche la Finanziaria 2026 garantirà un incremento significativo di risorse per la sanità pubblica. Che investiamo soprattutto in assunzioni di medici e infermieri e aumento delle indennità di specificità. E soprattutto più prevenzione che è fondamentale in una nazione così longeva come la nostra”. Il ministro della Salute, Orazio Schillaci, alla cerimonia di inaugurazione del nuovo anno accademico dell’Humanitas University di Milano, smentisce, numeri alla mano, il racconto delle opposizioni sulla sanità. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Schillaci zittisce il bau bau delle sinistre: “Più fondi alla sanità, investiamo su assunzioni, indennità e contratti flessibili””

