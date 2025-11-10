Schifani riunisce la giunta ma nessun provvedimento sugli assessori della Dc
Un'ora di confronto. E per il momento c'è un colpo di scena: la riunione della giunta regionale convocata per oggi dal governatore Renato Schifani non ha prodotto provvedimenti sull'assetto del governo dopo l'inchiesta sugli appalti truccati che coinvolge la Dc di Cuffaro.A Palazzo d'Orleans. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Argomenti simili trattati di recente
Maggioranza in fibrillazione, mentre le opposizioni auspicano la fine anticipata del governo Schifani - facebook.com Vai su Facebook
La Giunta Schifani conclude i lavori, per ora nessun cambio - Al momento nessun cambio nella squadra di governo della Regione Siciliana. Come scrive msn.com
Regione Siciliana, Schifani riunisce la giunta per la Finanziaria 2025 - in davanti all’ Assessorato alla Famiglia, denunciando quella che definisce una “Regione allo sbando ... Si legge su cataniaoggi.it
Schifani convoca la giunta dopo l’inchiesta: chi sarebbe in bilico - Si riunisce alle 15 la giunta regionale convocata dal governatore Renato Schifani rientrato da Bruxelles stamattina a Palazzo d’Orleans proprio per riunire gli assessori. Da livesicilia.it