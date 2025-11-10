Schifani riunisce la giunta ma nessun provvedimento sugli assessori della Dc

Palermotoday.it | 10 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un'ora di confronto. E per il momento c'è un colpo di scena: la riunione della giunta regionale convocata per oggi dal governatore Renato Schifani non ha prodotto provvedimenti sull'assetto del governo dopo l'inchiesta sugli appalti truccati che coinvolge la Dc di Cuffaro.A Palazzo d'Orleans. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

schifani riunisce giunta nessunLa Giunta Schifani conclude i lavori, per ora nessun cambio - Al momento nessun cambio nella squadra di governo della Regione Siciliana. Come scrive msn.com

schifani riunisce giunta nessunRegione Siciliana, Schifani riunisce la giunta per la Finanziaria 2025 - in davanti all’ Assessorato alla Famiglia, denunciando quella che definisce una “Regione allo sbando ... Si legge su cataniaoggi.it

schifani riunisce giunta nessunSchifani convoca la giunta dopo l’inchiesta: chi sarebbe in bilico - Si riunisce alle 15 la giunta regionale convocata dal governatore Renato Schifani rientrato da Bruxelles stamattina a Palazzo d’Orleans proprio per riunire gli assessori. Da livesicilia.it

Cerca Video su questo argomento: Schifani Riunisce Giunta Nessun