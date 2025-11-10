Schianto con la Ferrari | il cestista Matteo Bettanti è in gravi condizioni

Gazzetta.it | 10 nov 2025

Ieri sera l'incidente a Vigevano: il giocatore è stato trasportato in elisoccorso al Niguarda, ed è in terapia intensiva. In macchina con lui anche l'imprenditore Alberto Righini, 52 anni, ex presidente di Ance Pavia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

schianto con la ferrari il cestista matteo bettanti 232 in gravi condizioni

Schianto con la Ferrari: il cestista Matteo Bettanti è in gravi condizioni

