Schianto con la Ferrari | il cestista Matteo Bettanti è in gravi condizioni
Ieri sera l'incidente a Vigevano: il giocatore è stato trasportato in elisoccorso al Niguarda, ed è in terapia intensiva. In macchina con lui anche l'imprenditore Alberto Righini, 52 anni, ex presidente di Ance Pavia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
