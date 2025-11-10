Schianto con la Ferrari | gravissimo il giocatore di basket 21enne Matteo Bettanti
Gravemente ferito in un incidente stradale Matteo Bettanti, giocatore di basket che si allenava ad Omegna.Il 21enne di Vigevano, a bordo di una Ferrari Blu, si è schiantato contro un muro proprio a Vigevano intorno alle 20 di domenica 9 novembre. Insieme a Bettanti sull'auto c'era anche Alberto. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
Un boato, poi il silenzio. Una Ferrari distrutta, le lamiere piegate come carta, e un ragazzo di 21 anni che ora lotta contro il buio. Matteo Bettanti, promessa del basket vigevanese, è ricoverato in codice rosso al Niguarda di Milano dopo lo schianto violentissimo
Schianto in Ferrari a Vigevano, il cestista Bettanti è gravissimo - Ferito anche l'imprenditore Righini che viaggiava sul sedile del passeggero
Incidente a Vigevano, cestista 21enne Matteo Bettanti si schianta con la Ferrari: è grave
Grave il cestista Matteo Bettanti dopo uno schianto in Ferrari - Il giocatore, ex della Elachem Vigevano, è ricoverato in gravi condizioni al Niguarda di Milano.