Schianto con la Ferrari | gravissimo il giocatore di basket 21enne Matteo Bettanti

Novaratoday.it | 10 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gravemente ferito in un incidente stradale Matteo Bettanti, giocatore di basket che si allenava ad Omegna.Il 21enne di Vigevano, a bordo di una Ferrari Blu, si è schiantato contro un muro proprio a Vigevano intorno alle 20 di domenica 9 novembre. Insieme a Bettanti sull'auto c'era anche Alberto. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

schianto ferrari gravissimo giocatoreSchianto in Ferrari a Vigevano, il cestista Bettanti è gravissimo - Ferito anche l’imprenditore Righini che viaggiava sul sedile del passeggero ... Secondo laprovinciapavese.gelocal.it

schianto ferrari gravissimo giocatoreIncidente a Vigevano, cestista 21enne Matteo Bettanti si schianta con la Ferrari: è grave - Leggi su Sky TG24 l'articolo Incidente a Vigevano, cestista 21enne Matteo Bettanti si schianta con la Ferrari: è grave ... Come scrive tg24.sky.it

schianto ferrari gravissimo giocatoreGrave il cestista Matteo Bettanti dopo uno schianto in Ferrari - Il giocatore, ex della Elachem Vigevano, è ricoverato in gravi condizioni al Niguarda di Milano. Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Schianto Ferrari Gravissimo Giocatore