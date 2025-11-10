Rino Gattuso non è tipo da mezze misure. Da Coverciano, il ct azzurro ha lanciato un messaggio chiaro alla squadra in vista delle ultime due partite del 2025 per le qualificazioni mondiali. “Non siamo qui per fare una scampagnata”, ha tuonato, ricordando a tutti cosa significa vestire la maglia dell’Italia. Concentrazione massima per le sfide decisive. “Ci aspettano due partite ufficiali e noi vestiamo la maglia azzurra. Voglio vedere massimo impegno e continuare quanto iniziato a settembre. La prima partita con la Moldova sarà più importante della seconda con la Norvegia ”, ha aggiunto Gattuso, con la solita grinta che lo contraddistingue. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Scelta sua!”. Gattuso esplode e scoppia il caso in Nazionale: con chi ce l’ha il Ct