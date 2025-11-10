Scarsa illuminazione nella zona di via Ausonia e via Valdemone

Riceviamo e pubblichiamo una segnalazione giunta alla redazione di PalermoToday da un lettore.Scarsa illuminazione nella zona di via Ausonia e via Valdemone. Le luci non sono forti. Anche se ci sono dei lampioni non fanno luce necessaria a evitare rischi di incidenti. . 🔗 Leggi su Palermotoday.it

