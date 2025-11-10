Scarcerato l’ex presidente francese Nicolas Sarkozy

La corte d’appello di Parigi ha scarcerato l’ex presidente Nicolas Sarkozy e l’ha posto sotto controllo giudiziario, vietandogli in particolare di entrare in contatto con il ministro della giustizia Gérald Darmanin. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it

