Scarcerato l’ex presidente francese Nicolas Sarkozy

La corte d’appello di Parigi ha scarcerato l’ex presidente Nicolas Sarkozy e l’ha posto sotto controllo giudiziario, vietandogli in particolare di entrare in contatto con il ministro della giustizia Gérald Darmanin. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - Scarcerato l’ex presidente francese Nicolas Sarkozy

la Repubblica. . Nicolas Sarkozy torna libero. La domanda di scarcerazione dell'ex capo dello Stato è stata accolta dal tribunale delle libertà dopo che la procura aveva chiesto la rimessa in libertà vigilata con il divieto per l'ex presidente di qualsiasi forma di co - facebook.com Vai su Facebook

Sarkozy scarcerato: “libertà vigilata e braccialetto elettronico”/ Ex Presidente Francia: “prigione è incubo“ - Nicolas Sarkozy scarcerato a Parigi, la Corte d'Appello dispone la libertà vigilata con braccialetto elettronico e altri obblighi: ecco cosa succede ... ilsussidiario.net scrive

Nicolas Sarkozy scarcerato: l'ex presidente francese sarà in libertà vigilata - L'ex presidente francese Nicolas Sarkozy, dopo aver trascorso tre settimane in carcere, può tornare a casa: decisa la libertà vigilata per il 70enne. Scrive msn.com

L'ex Presidente francese Nicolas Sarkozy in prigione a La Santé: in valigia 10 foto e 3 libri - Primo ex presidente della Repubblica francese a finire in carcere, la condanna dell'ex inquilino dell'Eliseo è legata a presunti fondi illeciti da Muammar Gheddafi durante la campagna elettorale del ... Riporta rainews.it