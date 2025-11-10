Scacchi | a Spilimbergo i Campionati Italiani 2025 Diramato l’elenco dei partecipanti
Si svolgerà all’interno del nuovo centro tecnico della Federazione Scacchistica Italiana il trittico di Campionati Italiani che determineranno i tre titoli tricolori. In particolare, si giocherà a Spilimbergo dal 27 novembre all’8 dicembre. I titoli saranno quelli Assoluto, Femminile e Under 20; per questi due la partenza è fissata peril 30 novembre. Al Campionato Italiano Assoluto parteciperanno Alberto Barp, Francesco Bettalli, Sabino Brunello, Valerio Carnicelli, Vittorio Cinà, Edoardo Di Benedetto, Andrea Favaloro, Carlos Garcia Palermo, Michele Godena, Gabriele Lumachi, Luca Moroni, Claudio Paduano. 🔗 Leggi su Oasport.it
Approfondisci con queste news
#scacchi Resa nota la lista dei partecipanti ai Campionati italiani Assoluto, Femminile e Under 20, che si terranno a Spilimbergo dal 27 novembre all'8 dicembre. Leggetela qui: facebook.com/share/p/19B5HN… - X Vai su X
SU SCACCHITALIA IL DISCORSO DEL PRESIDENTE MAGGI ALL'INAUGURAZIONE DEL CENTRO TECNICO DI SPILIMBERGO L'inaugurazione del Centro tecnico federale di Spilimbergo, avvenuta poco più di un mese fa, è stata una grande festa, molto be - facebook.com Vai su Facebook
Scacchi: a Spilimbergo i Campionati Italiani 2025. Diramato l’elenco dei partecipanti - Si svolgerà all'interno del nuovo centro tecnico della Federazione Scacchistica Italiana il trittico di Campionati Italiani che determineranno i tre ... Lo riporta oasport.it
Scacchistica Novarese ottava ai Campionati italiani a squadre giovanili - A un passo dal podio, ai giovani scacchisti novaresi per il terzo anno di fila non è riuscito il sorpasso sul filo di lana ... today.it scrive
La Lilybetana Scacchi lotta anche al Campionato Italiano a Squadre Under 18 - Dal 30 ottobre al 2 novembre 2025, Lignano Sabbiadoro ha ospitato il Campionato Italiano a Squadre Under 18, uno degli eventi giovanili ... Scrive itacanotizie.it