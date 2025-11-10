Scacchi | a Spilimbergo i Campionati Italiani 2025 Diramato l’elenco dei partecipanti

Oasport.it | 10 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si svolgerà all’interno del nuovo centro tecnico della Federazione Scacchistica Italiana il trittico di Campionati Italiani che determineranno i tre titoli tricolori. In particolare, si giocherà a Spilimbergo dal 27 novembre all’8 dicembre. I titoli saranno quelli Assoluto, Femminile e Under 20; per questi due la partenza è fissata peril 30 novembre. Al Campionato Italiano Assoluto parteciperanno Alberto Barp, Francesco Bettalli, Sabino Brunello, Valerio Carnicelli, Vittorio Cinà, Edoardo Di Benedetto, Andrea Favaloro, Carlos Garcia Palermo, Michele Godena, Gabriele Lumachi, Luca Moroni, Claudio Paduano. 🔗 Leggi su Oasport.it

scacchi a spilimbergo i campionati italiani 2025 diramato l8217elenco dei partecipanti

© Oasport.it - Scacchi: a Spilimbergo i Campionati Italiani 2025. Diramato l’elenco dei partecipanti

Approfondisci con queste news

Scacchi: a Spilimbergo i Campionati Italiani 2025. Diramato l’elenco dei partecipanti - Si svolgerà all'interno del nuovo centro tecnico della Federazione Scacchistica Italiana il trittico di Campionati Italiani che determineranno i tre ... Lo riporta oasport.it

scacchi spilimbergo campionati italianiScacchistica Novarese ottava ai Campionati italiani a squadre giovanili - A un passo dal podio, ai giovani scacchisti novaresi per il terzo anno di fila non è riuscito il sorpasso sul filo di lana ... today.it scrive

scacchi spilimbergo campionati italianiLa Lilybetana Scacchi lotta anche al Campionato Italiano a Squadre Under 18 - Dal 30 ottobre al 2 novembre 2025, Lignano Sabbiadoro ha ospitato il Campionato Italiano a Squadre Under 18, uno degli eventi giovanili ... Scrive itacanotizie.it

Cerca Video su questo argomento: Scacchi Spilimbergo Campionati Italiani