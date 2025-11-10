Scacchi | a Spilimbergo i Campionati Italiani 2025 Diramato l’elenco dei partecipanti

Si svolgerà all’interno del nuovo centro tecnico della Federazione Scacchistica Italiana il trittico di Campionati Italiani che determineranno i tre titoli tricolori. In particolare, si giocherà a Spilimbergo dal 27 novembre all’8 dicembre. I titoli saranno quelli Assoluto, Femminile e Under 20; per questi due la partenza è fissata peril 30 novembre. Al Campionato Italiano Assoluto parteciperanno Alberto Barp, Francesco Bettalli, Sabino Brunello, Valerio Carnicelli, Vittorio Cinà, Edoardo Di Benedetto, Andrea Favaloro, Carlos Garcia Palermo, Michele Godena, Gabriele Lumachi, Luca Moroni, Claudio Paduano. 🔗 Leggi su Oasport.it

