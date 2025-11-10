Sarri rammaricato dopo Inter Lazio | Quando entri a San Siro e prendi gol dopo due minuti e mezzo diventa dura Dispiace aver preso gol su due palle perse in maniera banale!

Sarri, allenatore della Lazio, ha parlato così dopo la sconfitta contro l’Inter in Serie A 202526. Ecco le sue dichiarazioni. Intervenuto a DAZN dopo Inter Lazio, il tecnico Maurizio Sarri ha analizzato così la sconfitta per 2-0 dei biancocelesti. Ecco cosa ha detto. QUI: Risultati Serie A: gli aggiornamenti QUI: Classifica Serie A: la posizione della Juve SULLA PARTITA – «Quando entri a San Siro e prendi gol dopo due minuti e mezzo diventa dura, contro una squadra più forte di noi. Abbiamo traballato ma poi siamo rientrati in partita e abbiamo avuto le nostre occasioni. Non è stata una gara disastrosa da parte nostra. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Sarri rammaricato dopo Inter Lazio: «Quando entri a San Siro e prendi gol dopo due minuti e mezzo diventa dura. Dispiace aver preso gol su due palle perse in maniera banale!»

