Sarri rammaricato dopo Inter Lazio | Quando entri a San Siro e prendi gol dopo due minuti e mezzo diventa dura Dispiace aver preso gol su due palle perse in maniera banale!

Juventusnews24.com | 10 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sarri, allenatore della Lazio, ha parlato così dopo la sconfitta contro l’Inter in Serie A 202526. Ecco le sue dichiarazioni. Intervenuto a DAZN dopo  Inter Lazio, il tecnico Maurizio Sarri  ha analizzato così la sconfitta per 2-0 dei biancocelesti. Ecco cosa ha detto. QUI:  Risultati Serie A: gli aggiornamenti QUI:  Classifica Serie A: la posizione della Juve SULLA PARTITA –   «Quando entri a San Siro e prendi gol dopo due minuti e mezzo diventa dura, contro una squadra più forte di noi. Abbiamo traballato ma poi siamo rientrati in partita e abbiamo avuto le nostre occasioni. Non è stata una gara disastrosa da parte nostra. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

sarri rammaricato dopo inter lazio quando entri a san siro e prendi gol dopo due minuti e mezzo diventa dura dispiace aver preso gol su due palle perse in maniera banale

© Juventusnews24.com - Sarri rammaricato dopo Inter Lazio: «Quando entri a San Siro e prendi gol dopo due minuti e mezzo diventa dura. Dispiace aver preso gol su due palle perse in maniera banale!»

Scopri altri approfondimenti

sarri rammaricato dopo interIl Comandante Maurizio Sarri ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Dazn e LSC al termine dell'incontro Inter-Lazio, ecco le parole del mister - Il Comandante Maurizio Sarri ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Dazn e LSC al termine dell'incontro Inter- Secondo laziopress.it

sarri rammaricato dopo interSarri: “Inter più forte, non è stata una partita disastrosa. Peccato per i gol presi” - Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, ha analizzato ai microfoni di DAZN la sconfitta rimediata contro l’Inter: “Quando entri a San Siro e prendi gol dopo due minuti diventa dura. msn.com scrive

sarri rammaricato dopo interSarri a Dazn dopo Inter Lazio: «Abbiamo reagito bene, ma gli errori ci sono costati cari. Mercato? Non mi hanno ancora detto questo» - Il tecnico biancoceleste si è esposto nel post partita analizzando il match e rivelando un dettaglio sul mercato di gennaio Al termine della sfida di San Siro tra Inter ... calcionews24.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Sarri Rammaricato Dopo Inter