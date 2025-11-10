Sarri e le dichiarazioni ‘chiarite’ dalla società biancoceleste | E’ l’ora di noleggiare gli arbitri all’estero non ne vedo più all’altezza

Maurizio Sarri e quelle parole post Inter ‘rettificate’ dalla società: «Penso sia l’ora di noleggiare gli arbitri all’estero» Dopo la sconfitta maturata a San Siro contro l’Inter, Maurizio Sarri si è presentato in conferenza stampa per analizzare la prestazione della Lazio. Le parole del tecnico biancoceleste hanno però sollevato polemiche, tanto che la società ha . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Sarri e le dichiarazioni ‘chiarite’ dalla società biancoceleste: «E’ l’ora di noleggiare gli arbitri all’estero, non ne vedo più all’altezza»

Lazio, Sarri: “Voglio vedere le cose come stanno. Ai ragazzi va riconosciuta la voglia di lottare” - Dopo un inizio di campionato da 7 punti in classifica, Maurizio Sarri ha voluto fare il punto della sua Lazio ai canali ufficiali del club: “Bisogna essere molto razionali e capire quello che ci sta ... Si legge su gianlucadimarzio.com

Sarri: «Avrei abbandonato chiunque, mi sto violentando per questa squadra. Alleno quelli che ho, sarà annata di sofferenza» - Lazio tra recuperi lampo e speranze di ottenere la prima vittoria illustre della stagione. Secondo ilmessaggero.it

Sarri e l’incontro con Lotito e Fabiani: vertice su mercato e caso infortuni - Il Sarri bellicoso, la Lazio divorata dagli infortuni, la carneficina di muscoli che ha coinvolto anche Tavares, il nono stirato. Lo riporta corrieredellosport.it