Sarri e le accuse all' arbitro interviene la Lazio | Non ha influito sul risultato parole a caldo

Il comunicato del club biancoceleste dopo la sconfitta con l'Inter: "Il lavoro dell’arbitro non ha in alcun modo influenzato l’andamento della partita né il risultato finale". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Sarri e le accuse all'arbitro, interviene la Lazio: "Non ha influito sul risultato, parole a caldo"

Leggi anche questi approfondimenti

Lazio si, Juventus in crisi https://www.corrierenazionale.net/2025/10/27/lazio-si-juventus-in-crisi/ Sorride la Lazio che sconfigge la Juventus, gioco di squadra difesa solida una squadra propositiva la Lazio di Sarri che batte la Juventus per 1 a 0, una Juventus - facebook.com Vai su Facebook

Lazio, il club prende le distanze dalle parole del tecnico Sarri: «Il lavoro dell’arbitro non ha influenzato l’andamento della partita né il risultato finale» - Lazio, il club attraverso una nota ufficiale ha voluto chiarire le parole del Sarri: «Il lavoro dell’arbitro non ha influenzato l’andamento della partita» La Lazio interviene ufficialmente con un comu ... calcionews24.com scrive

Inter-Lazio, polemiche arbitrali: interviene anche il club dopo le le parole di Sarri - Lazio si aggiunge il comunicato del club in contrasto con il proprio allenatore. Secondo ilbianconero.com

La Lazio interviene sulle dichiarazioni di Sarri sugli arbitri: il comunicato ufficiale - Con un comunicato ufficiale, la Lazio ha voluto fare ulteriore chiarezza in merito alle dichiarazioni di mister Sarri sull’arbitraggio del match contro l’Inter. Da msn.com