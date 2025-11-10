Sarri e le accuse all' arbitro interviene la Lazio | Non ha influito sul risultato parole a caldo

Il comunicato del club biancoceleste dopo la sconfitta con l'Inter: "Il lavoro dell’arbitro non ha in alcun modo influenzato l’andamento della partita né il risultato finale". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

sarri accuse arbitro intervieneLazio, il club prende le distanze dalle parole del tecnico Sarri: «Il lavoro dell’arbitro non ha influenzato l’andamento della partita né il risultato finale» - Lazio, il club attraverso una nota ufficiale ha voluto chiarire le parole del Sarri: «Il lavoro dell’arbitro non ha influenzato l’andamento della partita» La Lazio interviene ufficialmente con un comu ... calcionews24.com scrive

