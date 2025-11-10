Sarri duro | È ora di iniziare a pensare di noleggiare gli arbitri dall’estero! La Lazio prende posizione comunicato ufficiale dopo lo sfogo dell’ex Juventus! La ricostruzione

Sarri ha detto questo: «È ora di iniziare a pensare di noleggiare gli arbitri dall’estero!». La Lazio ha replicato con un comunicato ufficiale. Le parole di Sarri sugli arbitri scuotono l’ambiente biancoceleste: la Lazio ha voluto rispondere con un comunicato ufficiale, in cui ha chiarito la propria posizione. Di seguito riportata la nota del club biancoceleste. LEGGI ANCHE – Ultimissime Lazio: ecco le novità in casa biancoceleste COMUNICATO – « La S.S. Lazio, in riferimento alle dichiarazioni rese dal tecnico Maurizio Sarri al termine della gara di campionato, precisa che – come lo stesso allenatore ha successivamente chiarito – il lavoro dell’arbitro non ha in alcun modo influenzato l’andamento della partita né il risultato finale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

